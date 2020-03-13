العراق يستدعي سفيري واشنطن ولندن بعد الضربات على مقرات حزب الله

2020/03/13 | 16:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الجمعة أنها استدعت السفيرين الأميركي والبريطاني في أعقاب غارات جوية دامية ليلا استهدفت مواقع لكتائب حزب الله في العراق.

والضربات التي نفذتها طائرات حربية أميركية جاءت ردا على هجوم صاروخي الأربعاء أدى إلى مقتل مجندة بريطانية وجنديَّين أميركيين.

وكان الجيش العراقي أعلن أن الضربات الأميركية أدت إلى مقتل خمسة جنود ومدني.

وقال الجيش في بيان أن بين القتلى ثلاثة جنود واثنان من منتسبي فوج الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.





والمدني طاه يعمل في مطار قرب كربلاء لا يزال قيد الإنشاء، فيما أصيب مدني آخر بجروح، حسب الجيش العراقي.

وجاءت الضربات رداً على هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية مساء الأربعاء أدت إلى ثلاثة قتلى هم عسكريان أميركيان ومجندة بريطانية.

والهجوم الذي وقع الأربعاء هو الهجوم الثاني والعشرون على منشآت أميركية في العراق لكن الأكثر دموية.

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