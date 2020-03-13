كورونا يضرب الرياضة… إصابة نجوم وإيقاف معظم المسابقات

2020/03/13 | 16:08 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه الموسم الرياضي خطر الإلغاء هذا العام بمختلف مجالاته، وذلك بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار بين اللاعبين والكوادر الرياضية لاسيما في البلدان الأوربيّة، حيث لم تسلم الرياضة من تداعيات

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