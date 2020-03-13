تأجيل منافسات الدوري الانكليزي بعد اصابة مدرب ارسنال بكورونا

2020/03/13 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتسبب تفشي فيروس كورونا في الإعلان اليوم الجمعة عن تعليق المنافسات في الدوري الانكليزي ودوري الدرجة الأولى والثانية، وعدم خوض أي مباريات حتى يوم 3 نيسان المقبل على أقل تقدير.وصدّق المسؤولون عن الدوريات الانكليزية على هذا القرار، وذلك بعد إصابة ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، وكالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي بفيروس كورونا، إلى جانب تواجد 3 لاعبين من ليستر سيتي في العزل بسبب أعراض الفيروس.ويأتي ذلك بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" صباح اليوم الجمعة، عن تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

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