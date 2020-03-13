بالصور.. أمانة بغداد تباشر تعقيم شارع الكرادة داخل

2020/03/13 | 16:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادباشرت امانة بغداد، اليوم الجمعة، بتعفير وتعقيم شارع الكرادة داخل بجانبيه الذهاب والاياب ضمن حملتها لمكافحة فيروس كورونا.وسبق لفرق امانة بغداد تنظيم حملات تعفير وتعقيم لبعض المناطق بجانبي العاصمة في الكرخ والرصافة، اضافة الى متابعتها لتنفيذ مقررات خلية الازمة حول مراقبة المتنزهات والمطاعم والفنادق والمولات التي تم غلقها من قبل عمليات بغداد ووزارتي الداخلية والصحة.

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