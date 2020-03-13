التجارة تطمئن: مواد البطاقة التموينية بعيدة عن بؤر كورونا

2020/03/13 | 16:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز / قللت وزارة التجارة يوم الجمعة من المخاوف بتضرر عملية استيراد مواد البطاقة التموينية بسبب تفشي فايروس كورونا في دول العالم، مطمئنة السكان بأن المواد تأتي من مناشئ بعيدة عن بؤر الفيروس.

وقالت الوزارة في بيان، انه "لا مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر أمينة".

وأضافت، انها "تعمل على مدار الساعة في مراقبة البضائع والمواد الغذائية التي تدخل الى العراق وهناك لجنة تفحص هذه المواد، لضمان ان تأتي من مصادر امينة بعيدة عن فيروس كورونا".

وأشارت التجارة في بيانها، إلى أن "جميع المواد الغذائية متوفرة في الاسواق المحلية ولا توجد اي حالة نقص قد تنذر بمخاطر او مخاوف من عدم وجود بعض المواد".

وتابعت تقول، "نطمئن ابناء شعبنا بعدم وجود مخاوف من عدم دخول البضائع المستوردة من مصادر امينة وهناك فحوصات وتدقيق لبيان سلامة المواد الغذائية".

والخميس، أعلن العراق تسجيل 83 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في عموم البلاد، بضمنها 8 وفيات، و24 حالة تعافٍ، في حين أكدت السليمانية وأربيل تشخيص 9 حالات جديدة، الجمعة.

وتتخذ السلطات إجراءات وقائية تصعيدية منذ ظهور أول حالة في البلاد في 24 شباط/فبراير الماضي، حتى وصلت إلى حظر التنقل بين المحافظات وغلق الحدود مع دول الجوار ومنع التجمعات العامة.

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