2020/03/13 | 16:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حركة عصائب اهل الحق تدين الاعتداء الاميركي على مقرات الجيش والحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/13 | 16:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة عصائب اهل الحق تدين الاعتداء الاميركي على مقرات الجيش والحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة عصائب اهل الحق تدين الاعتداء الاميركي على مقرات الجيش والحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).