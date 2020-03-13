ايقاف الحركة داخل مدينتي اربيل والسليمانية


ايقاف الحركة داخل مدينتي اربيل والسليمانية
2020/03/13 | 16:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
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