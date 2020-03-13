2020/03/13 | 16:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تعافي 9 حالات جديدة من فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أن "الحالات المتعافية لمواطن و6 مواطنات ومصرية وأخرى تايلندية".

وأوضحت الوكالة "العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية".

وقالت وزارة الصحة إن "العدد الإجمالي للحالات المتعافية في البحرين وصل إلى 44 حالة".

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس، مؤكدةً أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البحرين تعلن تعافي 9 حالات من فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البحرين تعلن تعافي 9 حالات من فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).