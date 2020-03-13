نائب عن الفتح يوجه رسالة عاجلة الى جميع فصائل المقاومة

2020/03/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الجمعة، رسالة إلى جميع "فصائل المقاومة&...





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