نائب عن العصائب: العدوان الامريكي ’’الهمجي’’ هو اعلان حرب على العراق

2020/03/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اكد حسن سالم، النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، اليوم الجمعة، ان العدوان الامريكي الهمجي هو اعلان حرب على العراق وعلى الحكومة العراقية التصدي لهذه الحرب واقل المجابهة التنفيذ الفوري لقرار البرلمان باخراج القوات الامريكية المحتلة

وقال سالم في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "هذا العدوان الغادر يمثل غاية الانتهاك للقوانين الدولية وانتهاك صارخ للسيادة العراقية وجرائم ضد الانسانية والذي استهدف مقرات الجيش العراقي والحشد الشعبي ومطار كربلاء المدني والذي اسفر عن استشهاد عدد من الشهداء وتدمير هذه المقرات بالكامل ".

كما اكد النائب، بحسب البيان "امريكا تتذرع بذرائع واهية لاساس لها وهدفها زعزعة استقرار العراق واضعاف اجهزته الامنية وبالذات الحشد الشعبي".

بغداد اليوم _ بغداد

وجه النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الجمعة، رسالة إلى جميع "فصائل المقاومة" على خلفية القصف الأجنبي لمقرات الحشد الشعبي بعدد من مناطق البلاد.

وقال حامد الموسوي، في رسالته، إن "ما حصل ليلة الأم

بغداد اليوم - متابعة

أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية لجنرال كينيث ماكنزي، الجمعة (13 آذار 2020)، أن إيران تعلمت بعض الدروس بمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني وهجماتنا رسالة لها.

وقال ماكنزي في مؤتمر صحفي، إن " ما فعلناه يوم أمس كان رسا

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير السياحة والآثار السابق، لواء سميسم، الجمعة (13 آذار 2020)، إلى عمل طوق أمني وعزل مطار كربلاء بعد القصف الأمريكي، يوم أمس، خشية من وجود تلوث ’’جرثومي’’، محذراً من انتشاره في المدينة.

وقال سميسم

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