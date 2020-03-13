داخلية كردستان تقرر فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية لمدة ٤٨ ساعة

2020/03/13 | 16:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قررت وزارية داخلية إقليم كردستان، الجمعة (13 آذار 2020) فرض منع للتجول داخل مدن اربيل والسليمانية ل...





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