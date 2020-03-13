عادل بشير الصاري - حكاية الحاج (العُربي الثاير)

2020/03/13 | 16:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_بشير_الصاري الحاج (العُربي الثاير) حاد الطبع لا يعجبه العجب ولا الصيام في رجب ، وقد كتب على نفسه أن يكون ثائرا دائما لا يهدأ أبدا ، فالثورة لديه عقيدة راسخة لا تتزحزح وطبع مكين لا يتغير، هو في غضب دائم من كل شيء وانتفاض مستمر على كل شيء وهياج لا يمل.قرأ الحاج (العُربي الثاير) في المرحلة الابتدائية التي لم يكملها أنه من سلالة جنس بشري متميز، وأن أجداده كانوا سادة العالم ، فصمم أن يعيش كما عاش أجداده سيدا ح......

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