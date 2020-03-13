الصحة السودانية: وفاة أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد

2020/03/13 | 16:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة السودانية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم أمس الخميس.

وجاء في بيان وزارة الصحة السودانية: "تعلن وزارة الصحة الاتحادية عن اكتشاف أول حالة إصابة بمرض كورونا المستجد والمسمي علميا (كوفيد – 2019)".

وأضاف البيان أن المواطن "كان قد زار دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الأسبوع الأول من مارس /آذار".



المصاب رجل في الخمسينيات من العمر يسكن في الخرطوم وقد توفي يوم أمس الخميس.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة "كورونا".

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