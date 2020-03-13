الخزعلي: السبيل الافضل ان تتفاهم الادارة الامريكية مع الحكومة العراقية لسحب قواتها من البلد

2020/03/13 | 16:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن الامين العام لحركة عصائب اهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، ان السبيل الافضل للادارة الامريكية ان تتفاهم مع الحكومة العراقية لسحب قواتها من البلد.

وقال الخزعلي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "ندين بأشد العبارات ما قامت به قوات الاحتلال الامريكي من اعتداء سافر على مقرات قواتنا العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وكذلك المنشآت المدنية وما تسبب به هذا الاعتداء من استشهاد مجموعة من المقاتلين والمدنيين".

واضاف "اننا نؤكد على مسألة مهمة جدا وهي ضرورة الالتفات الى ان وبعد صدور قرار البرلمان العراقي ومن ثم طلب الحكومة العراقية من القوات العسكرية الاجنبية بالرحيل فورا من ارض العراق وما استتبعه من خروج جماهير شعبنا في مظاهراتهم المليونية الأضخم في تاريخ العراق والرافضة لبقاء القوات الاجنبية بعدما قامت به هذه القوات من اعتداءات عديدة على السيادة والدم العراقي كان اعظمها حادثة اغتيال الشهداء القادة فأن هذه القوات هي قوات احتلال لدولة اجنبية على الدولة العراقية وبالتالي فان من حق الشعوب مقاومة هذه القوات وبكل الوسائل لإجبارها على الانسحاب وانهاء الاحتلال وهذا حق كفلته شرائع السماء وقوانين الارض".

وبين "على الادارة الامريكية ان تعلم انه لا سبيل لها لأن تفرض ارادتها واحتلال شعب ابي وغيور مثل الشعب العراقي مهما امتلكت من قوة عسكرية ومهما قامت به من غطرسة وعدوان وان السبيل الافضل لها هو التفاهم مع الحكومة العراقية حول اليات وتفاصيل سحب قواتها وعودة جنودهم الى وطنهم كما فعلوا ذلك في افغانستان فان العراق اولى بذلك لان ارضه لا يتواجد عليها ما يتواجد على ارض افغانستان من تنظيمات ارهابية ولان الوضع السياسي وجاهزية القوى العسكرية والأمنية في العراق افضل من افغانستان ويجب ان تعلم الادارة الامريكية بأن العراقيين قادرون على اجبار قواتها العسكرية على الخروج كما فعلوا ذلك من قبل".

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