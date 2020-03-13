الصدر يعلق على القصف الامريكي لمقرات الحشد

2020/03/13 | 16:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الجمعة، إلى ضبط النفس وتجنيب العراق التوترات والصراعات، بعد القصف الامريكي الذي استهدف عدداً من مواقع الحشد الشع...

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