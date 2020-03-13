الموسوي يطالب بمصارحة الشعب العراقي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا

2020/03/13 | 16:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء ووزير الصحة بمصارحة الشعب العراقي فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.ودعا الموسوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، رئيس الوزراء ووزير الصحة الى "الخروج في مؤتمر صحفي علني ومصارحة الشعب بجميع الحقائق فيما يخص فيروس كورونا، وحقيقة المرض وخطورته ومستوى استعداداتكم وتجهيزاتكم لمواجهته خلال الفترة المقبلة".وطالب "لا تجعلوا الشعب بعيدا عن الحقائق وفريسة للشائعات".

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