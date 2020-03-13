أول اتهام رسمي صيني لواشنطن بمسؤوليتها عن انتشار كورونا

2020/03/13 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت الصين اول اتهام رسمي للولايات المتحدة، حول مسؤوليتها عن نشر فيروس كورونا في مدينة ووهان.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية “تشاو لي جيان” في تغريدة له على تويتر، الى احتمال أن يكون الجيش الأميركي، هو من جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية، في أول اتهام من قبل مسؤول صيني بهذا الشأن، فيما قال جيان في تغريدته ما نصه “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة، كم عدد الناس الذين أصيبوا به، ما هي أسماء المستشفيات، ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان، مختتما التغريدة بالقول “تحلوا بالشفافية، أعلنوا بياناتكم، أميركا مدينة لنا بتفسير”.

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