2020/03/13 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت إدارة مطار السليمانية، ان أحد المسافرين على خطوط القطرية وعلى الرحلة التي هبطت في مطار السليمانية مصاب بفيروس كورونا، مطالبة باقي المسافرين الأربعة والثمانين، الإسراع بزيارة أقرب مركز صحي، فيما انتشرت قوات الامن بالمحافظة، داعية عبر مكبرات الصوت المواطنين الى الامتناع عن التواجد في الأماكن العامة والتوجه الى منازلهم.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطار السليمانية يؤكد إصابة مسافر وافد بكورونا على الخطوط القطرية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطار السليمانية يؤكد إصابة مسافر وافد بكورونا على الخطوط القطرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).