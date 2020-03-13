صدور أوامر جديدة تقضي بمنع الزيارات وحركة التنقل بين المحافظات في العراق

2020/03/13 | 16:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت لجنة الأمر الديواني بالرقم خمسة وخمسين، الخاصة بمواجهة أزمة فيروس كورونا، عددا من القرارات في إطار التدابير الوقائية الرامية للحد من انتشار الفيروس.

وتضمنت وثيقة صادرة عن اللجنة، منع الزيارات الدينية ذات التجمعات الكبيرة، في شهر رجب الجاري، ومنع التنقل بين المحافظات اعتبارا من الخامس عشر من الشهر الجاري ولمدة عشرة أيام، باستثناء الحالات الطارئة والتبادل التجاري وتنقل الموظفين، وإيقاف دخول الوافدين غير العراقيين، من دولة قطر وألمانيا، على ان تستثنى من ذلك الوفود الرسمية، إضافة الى الدول التي سبق وان شملتها قرارات المنع، مطالبة الوزارات والمؤسسات الحكومية بمنع إيفاد موظفيها في الوقت الراهن، وللدول التي ينتشر فيها الفيروس على وجه الخصوص.

وجددت الوثيقة التذكير بالقرارات السابقة، والمتعلقة بمنع التجمعات بمناسبات العزاء والأفراح والمناسبات الاجتماعية، وإعادة فتح المطاعم على ان يقتصر عملها على خدمة التوصيل للمنازل.

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