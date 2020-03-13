الطاقة النيابية تطمئن موظفي عقود وزارة الكهرباء بشأن رواتبهم المتوقفة منذ أربعة أشهر

2020/03/13 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قال رئيس لجنة الطاقة النيابية، النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الجمعة، إن الحكومة ستصرف رواتب موظفي عقود وزارة الكهرباء المتوقفة منذ أربعة أشهر.وذكر الحلبوسي في تغريدة تابعتها “يس عراق” أن “بعد التنسيق والزيارات المستمرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء والاجتماعات المشتركة مع وزارة الكهرباء ووزارة المالية سيتم صرف رواتب عقود وزارة الكهرباء ولمدة […]

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