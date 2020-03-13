2020/03/13 | 17:04 - المصدر: السومرية نيوز

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شرطة ميسان تعلن الإطاحة بـ"تشكيل عصابي" يروم السطو على محال لبيع المصوغات الذهبية

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