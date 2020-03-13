2020/03/13 | 17:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وصفت حركة البشائر الشبابية، اليوم الجمعة، الاعتداء الامريكي على مقرات القوات المسلحة، بأنها محاولة بائسة لإضعاف قدرات المؤسسة الوطنية.وذكرت الحركة في بيانها الذي تلقته “العهد نيوز”، أنه “مرة أخرى تطال يدُّ الشرّ الامريكية الآثمة مقرات جيشنا العراقي وشرطتنا البطلة وحشدنا المجاهد في محاولة بائسة لإضعاف قدرات هذه المؤسسة الوطنية التي طالما […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حركة البشائر: الاعتداء الأميركي محاولة بائسة لإضعاف قدرات المؤسسة الوطنية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حركة البشائر: الاعتداء الأميركي محاولة بائسة لإضعاف قدرات المؤسسة الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).