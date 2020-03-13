2020/03/13 | 17:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استمراراً لحالة الهبوط التي تشهدها السوق العالمية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، انخفضت الأسهم الآسيوية انخفاضاً حاداً يوم الجمعة 13 آذار 2020، ما يرفع خسائر سوق الأسهم العالمية إلى 16 تريليون دولار منذ آخر ارتفاع لها في 19 شباط 2020 على خلفية مخاوف من أن يؤدي التفشي إلى كساد عالمي، وفقاً لمؤشرات شركة S&P Dow Jones الأمريكية.

كان الهبوط الأكبر في الأسواق الآسيوية الجمعة في اليابان، إذ هبط مؤشر نيكاي الياباني بمقدار 9.5%، في تردد لأصداء الانهيار القاسي في الأسواق الأمريكية بنسبة 10% الخميس 12 مارس/آذار 2020، الذي يعد أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الإثنين الأسود من عام 1987.



كما انخفضت أسهم الصين، لكن ليس بنفس المعدل، إذ انخفض مؤشر هانغ سينغ 6% تقريباً، وهبطت الأسهم في سوق شنغهاي بنسبة 3%، فيما تراجعت الأسواق الأسترالية بنسبة 8% تقريباً، شبكة CBS News الأمريكية.

كانت أسواق العقود الآجلة تشير إلى أن المعاملات يوم الجمعة ستؤدي إلى يوم انخفاض محبط آخر في وول ستريت، وبرغم ذلك قد لا تكون عمليات البيع شديدة كما كانت في الأيام الماضية.



لكن أسواق المعاملات الآجلة أشارت إلى أن مؤشر داو جونز الصناعي سينخفض 500 نقطة إضافية، أو نحو 2%، في صباح الجمعة.



وأشارت المعاملات الآجلة لمؤشر إس و بي إلى انخفاض بنسبة 2% في هذا المؤشر يوم الجمعة أيضاً.

وقد نصت مذكرة متشائمة من بنك باركليز للعملاء مساء الخميس 12 آذار 2020، على أن خبراء الاقتصاد في البنك خفضوا تقديراتهم لإجمالي الناتج المحلي بالنسبة للنمو الأمريكي في 2020، وقالوا إن الركود قد يبدأ مع نيسان.

كما توقعوا أن “النقاط الساخنة” لفيروس كورونا، المنتشر الآن بصورة كبيرة في كاليفورنيا، وماساتشوستس، ونيويورك، وواشنطن، قد تمتد إلى ولايات تمثل 60% من إجمالي الناتج المحلي بالولايات المتحدة.



فيما تقول شركة Goldman Sachs للاستثمار البنكي في مذكرة للعملاء إنها تتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة نقطة مئوية كاملة، عندما تلتقي لجنة السياسات في الأسبوع المقبل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في أقل من شهر.. كورونا يكلف البورصات 16 تريليون دولار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في أقل من شهر.. كورونا يكلف البورصات 16 تريليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).