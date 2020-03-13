مُتنبئ جوي يحذر من عاصفة قادمة إلى العراق في الساعة السادسة

2020/03/13 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}حذر مُتنبئ جوي من قدوم عاصفة قوية قادرة على تحريك السيارات من أماكنها حيث ذكر إلى أن العاصفة لم تأتي لحد اللحظة ومن المرجح قدومها بعد الساعة السادسة من مساء اليوم الجمعة، حيث قال في تحذيره "العاصفة لم تبدأ حتى الآن والرياح ستبدأ من الساعة 6 مساءًا ، وستأتي بقوة قادرة على تحريك السيارات من أماكنها وقادرة على تدمير أعمدة الإنارة وسقوطها، فنرجوا تحذير الجميع بوقف السيارات وعدم التحرك الى أن تنتهي وعدم خروج أحد من الساعة السادسة ويرجى تنبية الجميع بذلك حتى لا يكون هناك خسائر بشرية ومن يعرف صديقا او شخص مسافرًا فليتصل به فورا ويحذرة.

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