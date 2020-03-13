أمانة بغداد تقوم بحملة تعقيم في الكرادة

2020/03/13 | 17:14 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت كوادر أمانة بغداد بحملة لتعفير وتعقيم شارع الكرادة داخل من تقاطع الاورزدي وحتى ساحة كهرمانة ذهاباً واياباً.يشار الى ان العراق سجل حتى الآن 8 وفيات بفيروس كورونا وأكثر من 90 حالة إصابة.

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