2020/03/13 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس بعداستيلاء الإنقلابيين القادمين من جبهة الجولان مع العدو الإسرائيلي على دمشق ووصلوا ساحة الأمويين دون إطلاق أية رصاصة ..إحتلوا الأركان العامة ولم يعتقلوا اللوء زهر الدين قائد الجيش الذي كان متواطئاً معهم كماإحتلت مغاوير سليم حاطوم مبنى الإذاعة والتلفزيون ليذيع البلاغ العسكري : رقم واحد بعد عزف الموسيقا العسكرية الجنائزية وليعلن للمواطنين : قام جيشكم الباسل بعون الله - وتلبية لإرادتكم بضرب أعدائك......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#جريس الهامس - تتمة إنقلاب8 آذار 1963الذي أسموه زوراُ ثورة .- على جدار ثورتنا المغدورة .رقم 258) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#جريس الهامس - تتمة إنقلاب8 آذار 1963الذي أسموه زوراُ ثورة .- على جدار ثورتنا المغدورة .رقم 258) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).