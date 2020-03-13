سهيل قبلان - يفاخرون بجريمة قتل السلام

2020/03/13 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سهيل_قبلان منع رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي في القدس القضاة من اقرار الطلاق بين الزوجين خلال شهر رمضان المبارك وهذا يعني تاجيله لفترة معينة وليس غيابه كليا وعودة المحبة والتفاهم والاحترام المتبادل والتعاون البناء والجميلبين الزوجين وافراد الاسرة, والسؤال الذي يطرح نفسه, لماذا لا يمنعون ويُطَّلقون التشرذم خاصة انهم يرزحون تحت الاحتلال, الطلاق في رمضان غير شرعي, وماذا مع اعمال العنف والاعتداءات واط......

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