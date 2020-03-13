عبدالله صالح - كورونا تحقق المساواة، ولكن بطريقتها الخاصة!

2020/03/13 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالله_صالح ابتلى العالم، ومنذ أكثر من شهر بفيروس كورونا الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية أخيرا وباءً عالميا.هذا الفايروس أصاب مئات الالاف من البشر حول العالم لحد هذه اللحظة ولازالت الإصابات والوفيات في ازدياد مستمر.قامت العديد من الدول بإجراءات صارمة للحد من انتشاره، وفي إجراء غير مسبوق وضع سكان بعض الدول تحت حجر صحي، مع فرض قيود مشددة على تحركاتهم وخروجهم ودخولهم من مختلف المناطق ولربما طُبقت وستطبق في د......

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