2020/03/13 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أصدر رئيس كتلة صادقون النيابية، النائب عدنان فيحان، اليوم الجمعة، بيانًا ينتقد فيه الاعتداء الاميركي السافر على المقرات الأمنية في عدد من المحافظات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صادقون النيابية: تنتهك السيادة العراقية بمباركة بعض القيادات السياسية ولا أمن إلا بخروج القوات الأجنبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صادقون النيابية: تنتهك السيادة العراقية بمباركة بعض القيادات السياسية ولا أمن إلا بخروج القوات الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).