2020/03/13 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القرارات الجديدة لخلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
اصدرت لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، الجمعة، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كور...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
القرارات الجديدة لخلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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