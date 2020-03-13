القرارات الجديدة لخلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”

2020/03/13 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اصدرت لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، الجمعة، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كور...

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