القرارات الجديدة لخلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”


القرارات الجديدة لخلية الأزمة الحكومية بشأن “كورونا”
2020/03/13 | 17:15 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

سومر نيوز: بغداد..

اصدرت لجنة الامر الديواني رقم 55 لسنة 2020، الجمعة، مجموعة من القرارات الجديدة لمواجهة تفشي فيروس كور...

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