العمليات المشتركة ترد على ادعاء التشاور معها قبل تنفيذ العدوان الامريكي ليلة امس

2020/03/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، جميع الأطراف الى ضبط النفس، بعد الهجمات التي شنتها الطائرات الامريكية على مواقع عسكرية عراقية ليل امس الخميس.

وجاء في يونامي، وتلقته (بغداد اليوم)، نسخة منه،

بغداد اليوم _ بغداد

وجه النائب عن تحالف الفتح، حامد الموسوي، اليوم الجمعة، رسالة إلى جميع "فصائل المقاومة" على خلفية القصف الأجنبي لمقرات الحشد الشعبي بعدد من مناطق البلاد.

وقال حامد الموسوي، في رسالته، إن "ما حصل ليلة الأم

بغداد اليوم- بغداد

اكد حسن سالم، النائب عن كتلة صادقون التابعة لعصائب اهل الحق، اليوم الجمعة، ان العدوان الامريكي الهمجي هو اعلان حرب على العراق وعلى الحكومة العراقية التصدي لهذه الحرب واقل المجابهة التنفيذ الفوري لقرار البرلمان باخراج القوات الام

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