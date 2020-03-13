بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو جميع الأطراف الى وقف التصعيد

2020/03/13 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، اليوم الجمعة، جميع الأطراف الى ضبط النفس، بع...





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