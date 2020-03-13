2020/03/13 | 17:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد وصلت اليوم الجمعة، موجة كبيرة من الجراد الى محافظة المثنى وسط العراق.وحصلت “يس عراق” على صور تظهر أسراب من موجة كبيرة من الجراد وصلت مزارع محافظة المثنى عبر قضاء الخضر باتجاهها للسماوة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. أسراب “الجراد” تجتاح مزارع محافظة المثنى) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. أسراب “الجراد” تجتاح مزارع محافظة المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).