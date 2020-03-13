القصف الامريكي يدل على نية مسبقة لخرق السيادة العراقية

2020/03/13 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، الجمعة، الحكومة ووزارة الخارجية بالتحرك " دوليا " بشكل رسمي لإدانة الاستهداف الهمجي الام...

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