العتبة الحسينية تقرر رفع دعوى دولية بشأن استهداف مطار كربلاء

2020/03/13 | 17:22 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت العتبة الحسينية، الجمعة، رفع دعوى لدى المحاكم الدولية بشأن استهداف أميركا مطار كربلاء....

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