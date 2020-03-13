تعرّف على المشاهير المصابين بكورونا

2020/03/13 | 17:25 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انضمت زوجة رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ووزير الداخلية الأسترالي ولاعب كرة قدم بنادي تشيلسي الإنجليزي إلى قوائم المصابين بفيروس كورونا الذي أصاب حوالي 135 ألف شخص وتسبب في وفاة أكثر من 4900 في مختلف أنحاء العالم.

وبلغ عدد الحالات المسجلة في أستراليا نحو 160 حالة وثلاث حالات وفاة من جراء الإصابة بالمرض الذي يشبه الإنفلونزا.

ومن بين أبرز الشخصيات المصابة في أستراليا بيتر داتون وزير الشؤون الداخلية الذي قال إنه يشعر بأنه على ما يرام.

وأعلن الممثل السينمائي توم هانكس في أستراليا يوم الخميس أنه أصيب هو وزوجته ريتا ويلسون بالفيروس.

وقال ترودو إنه ملتزم بالعزل لمدة أسبوعين بعد أن أظهر اختبار إصابة زوجته صوفي بالفيروس.



وقالت صوفي إنها تعاني ”من أعراض مزعجة“ مضيفة أنها ستقف على قدميها مرة أخرى قريبا.

وبلغ عدد الحالات المعلنة في كندا 145 حالة إصابة بالفيروس أي أنها زادت لثلاثة أمثال ما كانت عليه قبل أسبوع.



وشهدت كندا حالة وفاة واحدة.

ونال الفيروس من عدد من مشاهير عالم الرياضة وتم وقف بطولة اللاعبين للجولف وسباق الجائزة الكبرى فورمولا 1 في أستراليا.



كما أغلقت نيبال جبل إيفرست أمام الراغبين في تسلقه.

وقالت الأجهزة المسؤولة عن كرة القدم في إنجلترا في بيان مشترك يوم الجمعة إنها قررت وقف جميع بطولات الدوري بما في ذلك الدوري الممتاز حتى الرابع من أبريل نيسان المقبل بسبب فيروس كورونا.

جاء ذلك بعد أنباء إصابة كالوم هدسون أودوي مهاجم نادي تشيلسي بالفيروس.



وقال النادي إنه سيتم عزل جميع لاعبي الفريق الأول وفريق التدريب.

كما أظهرت الاختبارات إصابة ميكل ارتيتا مدير الكرة بنادي أرسنال بالفيروس.

وقد صدرت قرارات بتعليق عدد من مسابقات دوري كرة القدم في أوروبا وتم تعليق مباريات التنس الكبرى للرجال لمدة ستة أسابيع وأوقفت الرابطة الوطنية للهوكي نشاطها وصدرت تعليمات بإقامة جميع مباريات الكريكت دون جمهور.

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