داخلية كوردستان تفرض حظراً للتجوال في أربيل والسليمانية

2020/03/13 | 17:25 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخلية كوردستان تفرض حظراً للتجول في أربيل والسليمانية

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