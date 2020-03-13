الدفاع التركيّة تعلن عن اتفاق جديد مع روسيا بشأن إدلب

2020/03/13 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع التركيّة اليوم الجمعة أنها اتفقت مع روسيا على إنشاء مراكز تنسيق لإدارة العمليّات في إدلب، وتنفيذ اتفاق موسكو الذي تم توقيعه قبل أسبوع.وقال وزير الدفاع التركي

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