هل تؤدّي أحداث إدلب الأخيرة إلى إعادة تنشيط تنظيم “داعش”؟

2020/03/13 | 17:26 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقي تنظيم داعش بعيداً نسبيًا عن الأضواء، سواء في سوريا أو العراق، منذ مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، إثر إنزالٍ جوي أمريكي على مقر إقامته في قريةٍ “باريشا”،

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