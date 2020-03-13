العصائب: الوجود الامريكي في العراق

2020/03/13 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددانت حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، الغارات الجوية التي شنتها الطائرات الامريكية على القواعد العسكرية والمقار التابعة للجيش والحشد الشعبي، مؤكدة قدرة العراقيين على إخراج القوات الامريكية من العراق.وقالت الحركة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "ندين بأشد العبارات ما قامت به قوات الاحتلال الامريكي من اعتداء سافر على مقرات قواتنا العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي وكذلك المنشآت المدنية وما تسبب به هذا الاعتداء من استشهاد مجموعة من المقاتلين والمدنيين".وأضافت "اننا نؤكد على مسألة مهمة جدا وهي ضرورة الالتفات الى ان هذه القوات هي قوات احتلال لدولة أجنبية للدولة العراقية، وذلك بعد صدور قرار البرلمان العراقي ومن ثم طلب الحكومة العراقية من القوات العسكرية الاجنبية بالرحيل فورا من ارض العراق وما استتبعه من خروج جماهير شعبنا في تظاهراتهم المليونية".واشارت الى ان "من حق الشعوب مقاومة هذه القوات وبكل الوسائل لإجبارها على الانسحاب وانهاء الاحتلال وهذا حق كفلته شرائع السماء وقوانين الارض".واوضحت الحركة ان "الادارة الامريكية تعلم انه لا سبيل لها لأن تفرض ارادتها واحتلال شعب ابي وغيور مثل الشعب العراقي مهما امتلكت من قوة عسكرية ومهما قامت به من غطرسة وعدوان وان السبيل الافضل لها هو التفاهم مع الحكومة العراقية حول اليات وتفاصيل سحب قواتها وعودة جنودهم الى وطنهم كما فعلوا ذلك في افغانستان".وبينت ان "العراق اولى بذلك لان ارضه لا يتواجد عليها ما يتواجد على ارض افغانستان من تنظيمات ارهابية ولان الوضع السياسي وجاهزية القوى العسكرية والأمنية في العراق افضل من افغانستان".وأكدت الحركة ان "على الادارة الامريكية أن تعلم بان العراقيين قادرون على اجبار قواتها العسكرية على الخروج كما فعلوا ذلك من قبل".

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