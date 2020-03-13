اعلان حظر التجوال في اربيل والسليمانية

2020/03/13 | 17:30 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت وزارة الداخلية في اقليم كردستان، عصر اليوم الجمعة، حظر التجوال في اربيل العاصمة، والسليمانية، وذلك ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "كلكامش برس"، ان "الحظر سيبدأ من منتصف الليلة، وحتى 48 ساعة، داخل اربيل والسليمانية".واضافت "على الاهالي البقاء بمنازلهم كي تتمكن الفرق الطبيعية من تأدية مهامها".

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