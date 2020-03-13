بالصور.. دهوك تدخل الحجر الصحي وشلل تام في شوارع السليمانية

2020/03/13 | 17:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أفاد مراسل “يس عراق”، اليوم الجمعة، إن مواطني محافظة دهوك دخلوا الحجر الصحي للوقاية من فيروس كوورنا، مبيًا أن الشوارع تبدو خالية من المارة.وأظهرت صور من محافظة دهوك وهي تبدو خالية من المارة والمحال مغلقة للوقاية من الفيروس القاتل.وكذلك أظهرت صور من محافظة السليمانية تخلو أيضا من البشر والشوارع فارغة […]

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