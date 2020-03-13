رئاسة الجمهورية تدعو الى منع تحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة

2020/03/13 | 17:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أستنكرت رئاسة الجمهورية ما وصفته “القصف الأجنبي الذي استهدف مواقع عديدة داخل اراضي العراق و من ضمنها مطار كربلاء تحت الإنشاء”، وعد بيان عن رئاسة الجمهورية، اليوم الجمعة ذلك “انتهاكاً للسيادة الوطنية” .وأكد ” أن معالجة ألأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة، […]

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