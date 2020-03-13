بينهم امرأة أربعينية.. القبض على عصابة سطو مسلح في ميسان

2020/03/13 | 17:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة للسطو المسلح كانت تروم تنفيذ عملية على محل للمصوغات الذهبية.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "بعد توفر معلومات دقيقة تفيد بوجود مجموعة تروم تنفيذ عملية سطو مسلح على محل للمصوغات الذهبية شكلت قوة أمنية تمكنت على إثرها من القبض على العصابة وأحد أفرادها امرأة أربعينية".واضافت انه "تم ضبط سلاح مسدسين وقنبلتين يدويتين بحوظتهم".وينت انها "صدقت اقوالها بالاعتراف قضائياً بارتكابها مع بقية أفراد العصابة عمليات السطو المسلح والسرقات"، مشيرة الى انها "اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية أصوليا وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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