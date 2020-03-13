إصابة رئيس البرازيل بكورونا

2020/03/13 | 17:42 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلن موقع “O Dia” أن نتائج التحليل الأول، أظهرت إصابة الرئيس البرازيل، جاير بولسورنارو، بفيروس كورونا.وفي وقت سابق، أظهرت الاختبارات إصابة، فابيو وينجارتين، رئيس أمانة الاتصالات العامة للرئيس البرازيلي، إصابته بفيروس كورونا، وبعدها قام الرئيس البرازيلي بإجراء تحليل للتأكد من إصابته بالفيروس.ووفقا للموقع، فإن نتائج التحليل كانت إيجابية (أي تأكيد إصابة […]

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