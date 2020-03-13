بالاسماء.. حصيلة العدوان الأميركي البريطاني على معسكرات القوات الأمنية

2020/03/13 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد حصلت وكالة “العهد نيوز” على إحصائية رسمية تظهر عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الأميركي البريطاني السافر على مقرات القوات الأمنية في كربلاء وبابل.

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