2020/03/13 | 17:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي لقد تفشَّي فيروس كورونا سريع التطور حتى وصل الآن إلى أكثر من 60 بلدا، وهو ما يتطلب إجراءات عاجلة لمساعدتها على منع انتقال العدوى والحد من الخسائر في الأرواح .وستكون الاستجابة أكثر فعاليةً لو أن الحكومات والقطاع الخاص اتخذوا إجراءات مُنسَّقة وسريعة.لقد تعلَّمنا من خبراتنا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك الدولي: فيروس كورونا يُسلِّط الضوء على ضرورة تقوية الأنظمة الصحية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك الدولي: فيروس كورونا يُسلِّط الضوء على ضرورة تقوية الأنظمة الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).