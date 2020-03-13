رئيس البرلمان يدين استهداف المؤسسات العسكرية ويطالب القائد العام إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ سيادة العراق

2020/03/13 | 18:00 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أصدر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الجمعة، بيانًا يستنكر فيه الخروقات العسكرية الأخيرة في العراق، فيما طالب القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات الكفيلة لحفظ سيادة العراق.وقال الحلبوسي في بيان صدر عن مكتبه وتلقته “يس عراق، “في توقيت خطير وحسَّاس من تاريخ الإنسانية، حيث يواجه العالم وباءً شرسًا يتطلب تنسيقًا […]

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