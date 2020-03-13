2020/03/13 | 18:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد دعا النائب محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الحكومة العراقية، بتوجيه طلب الى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة طارئة بشأن ما يتعرض له العراق.وقال السوداني، في بيان تلقته “العهد نيوز”، “يستمر مسلسل إعتداءات القوات الأمريكية في انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة بعد استهداف مقرات أمنية ومدنية في أكثر من محافظة سقط في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يدعو الحكومة إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن ما يتعرض له العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يدعو الحكومة إلى طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن ما يتعرض له العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).