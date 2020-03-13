النقل البحري: خط العراق وايران متوقف منذ 7 اشهر

2020/03/13 | 18:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت الشركة العامة للنقل البحري، اليوم الجمعة، أن خط نقل الاشخاص بين العراق وايران متوقف منذ ٧ اشهر، مشيرة الى أنه لا صحة لاستمراره.وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس" إن "خط نقل الاشخاص بين العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية مغلق منذ ٢٠١٩/٧/٣٠ وذلك لاسباب فنية".وأضافت أن "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام باستمرار عمل الخط الملاحي بين العراق وايران هي معلومات عارية عن الصحة".واوضحت ان "نظام عمل الشركة مرتبط مع دائرة جوازات البصرة والكمارك وهيئة المنافذ الحدودية، وهي المخولة قانونياً بدخول المسافرين ومغادرتهم، وهي في ذات الوقت تؤكد توقف الخط الملاحي منذ اكثر من سبعة اشهر".

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